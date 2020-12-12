Реконструированный дом офицеров в Пензе станет центром культурного развития «Губернский» Культура

Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. Реконструированный дом офицеров в Пензе решено назвать центром культурного развития «Губернский». Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Мы много думали. Назвать «Домом офицеров»... Он уже не может быть «Домом офицеров», поэтому было много идей, много мыслей. Было принято решение назвать его «Центр культурного развития «Губернский». [...] Я думаю, что это правильно», — сказал глава региона в ходе прямой линии в субботу, 12 декабря.

По словам Ивана Белозерцева, учреждение культуры будет открыто до 15 января 2021 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году Минобороны России передало здание гарнизонного дома офицеров в Пензе в собственность региона.

В 2018 году была начата реконструкция. Планировалось, что новый культурный объект будет носить название «На Ленинградской».

По информации правительства Пензенской области, общая стоимость работ составила около 700 млн. рублей. Финансирование полностью велось за счет средств регионального бюджета.

В июле 2020 года было создано ГАУК «Центр культурного развития», директором которого назначена Елена Логинова.

21 августа бывший дом офицеров посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал его о проведенных работах, а также сообщил, что объект получил название «Центр культурного развития «Аструм».