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«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» в центре культурного развития «Губернский»

15:37 | 12.02.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» на базе скоростного интернета в центре культурного развития «Губернский» на улице Ленинградской в Пензе.

«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» в центре культурного развития «Губернский». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам исполняющего обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, для организации телефонной связи клиенту не пришлось покупать специальное оборудование, а специалистам оператора — тянуть дополнительные линии.

«Оптическую сеть передачи данных, на базе которой работает «Виртуальная АТС», мы проложили при реконструкции здания, поэтому сервис подключили достаточно быстро. Пользоваться услугой удобно: функционал доступен в личном кабинете, а записи разговоров хранятся в облаке провайдера», — пояснил он.

Как сообщила директор ЦКР «Губернский» Елена Логинова, в здании бывшего дома офицеров, которое распахнуло свои двери для посетителей в декабре 2020 года, уже начали работать различные кружки и секции.

«Всего на базе учреждения будет около 20 творческих объединений. Нам часто звонят жители города и спрашивают, как записаться на занятия и какие услуги оказывает центр. С большим количеством обращений помогает справляться «Виртуальная АТС» от «Ростелекома». Если занят один номер, то система автоматически переводит входящий вызов на телефон свободного сотрудника», — сказала она.

По информации пресс-службы оператора, облачный сервис позволяет фиксировать входящие и исходящие вызовы, устанавливать короткую нумерацию для оперативной связи внутри учреждения, а также настроить приветственное голосовое меню.

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