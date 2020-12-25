В Пензе торжественно открыт центр культурного развития «Губернский» Культура

Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. Центр культурного развития «Губернский» торжественно открыт в Пензе в реконструированном здании, в котором раньше располагался гарнизонный дом офицеров.

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Обращаясь к присутствующим, губернатор Иван Белозерцев напомнил, что в прежние годы учреждение принимало лучшие творческие коллективы военнослужащих не только из Пензенской области, но и всего Приволжского федерального округа.

«Я горжусь тем, что мне удалось в свое время быть причастным и отвечать за работу нашего пензенского гарнизонного дома офицеров», — сказал он.

Глава региона добавил, что после закрытия дома офицеров обсуждались различные варианты использования здания и территории, на которой оно находится.

«Когда мы его забрали в областную собственность, предприниматели, строители предлагали снести его, заплатить большие деньги и здесь построить жилые дома. Я на это не пошел, понимая, что деньги, которые могли поступить в бюджет, быстро заканчиваются, а здесь история», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он поблагодарил архитекторов, подготовивший проект реконструкции.

«Нам удалось его реализовать», — отметил губернатор.

Иван Белозерцев выразил надежду на то, что новое учреждение культуры станет центром притяжения детей и взрослых.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», гарнизонный дом офицеров на Западной поляне Пензы был закрыт в 2014 году из-за аварийного состояния. Детские творческие коллективы, кружки и секции были переведены в другие учреждения культуры и школы, а микрорайон лишился единственного центра культуры.

В июне 2016 года стало известно, что Минобороны России передало здание дома офицеров в собственность Пензенской области. В июле того же года пензенский архитектор Лев Ходос представил проект реконструкции гарнизонного дома офицеров.

В мае 2018 года было объявлено о начале работ. Заказчиком выступило ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», в качестве подрядной организации было привлечено ООО «Евростандарт». Вскоре после заключения контракта рабочие приступили к разбору стен здания.

В ходе реконструкции губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ставил задачу сдать объект досрочно — в мае 2020 года, чтобы провести в его стенах торжества по случаю 75-летия Великой Победы. Однако в условиях пандемии коронавируса эти планы не сбылись.

Вместе с тем в июле 2020 года было создано ГАУК «Центр культурного развития», директором которого назначена Елена Логинова.

Долгое время предполагалось, что обновленное учреждение будет носить название «На Ленинградской».

21 августа 2020 года бывший дом офицеров посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал его о проведенных работах, а также сообщил, что объект получил название «Центр культурного развития «Аструм».

Однако 12 декабря в ходе прямой линии Иван Белозерцев сообщил, что реконструированный дом офицеров в Пензе станет центром культурного развития «Губернский».

По информации правительства Пензенской области, общая стоимость реконструкции составила около 700 млн. рублей. Финансирование полностью велось за счет средств регионального бюджета.