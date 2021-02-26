Специалисты «Ростелекома» рассказали пензенским старшеклассникам об оптике Связь и ИТ

Пенза, 26 февраля 2021. PenzaNews. Инженеры электросвязи Михаил Афремов и Артем Спичкин рассказали старшеклассникам лицея современных технологий управления №2 Пензы о том, что такое оптоволокно и как оно работает, в ходе очередного занятия в рамках профориентационного проекта «Познавательный «Ростелеком», состоявшегося в пятницу, 26 февраля.

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Специалисты познакомили учащихся с тем, какие виды кабеля используются в настоящее время, и более детально остановились на характеристиках одномодового волоконно-оптического.

Затем они осуществили разделку бронированного кабеля, предназначенного для прокладки в грунт, благодаря чему учащиеся увидели, как он устроен.

На занятии лицеистам также разъяснили, каким образом провайдер узнает о повреждении, а ремонтная бригада находит точное место, где оно произошло.

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Кроме того, учащиеся ознакомились с инструментами, которые помогают восстанавливать работоспособность линий связи.

Особый интерес у участников проекта вызвал мастер-класс по сварке оптоволокна.

В ходе занятия страшеклассники смогли задать специалистам волнующие их вопросы, причем некоторые ответы на них сопровождались примерами из реальной практики.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Познавательный «Ростелеком», реализуемый в Пензе, призван познакомить старшеклассников с профессиями будущего, технологическими трендами и инновационными сервисами.

Он ориентирован на учеников профильных 10 классов губернского лицея и лицея современных технологий управления №2. В период с февраля по май специалисты компании проведут для них серию тематических занятий.