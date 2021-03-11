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МТС запустила виртуальный путеводитель для гостей Пензенской области

10:59 | 11.03.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Компания МТС совместно с министерством культуры и туризма Пензенской области подготовила виртуальный путеводитель для абонентов, приезжающих из других регионов России.

МТС запустила виртуальный путеводитель для гостей Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Приветственное SMS-сообщение, содержащее ссылку на гид с основными достопримечательностями, развлечениями и особенностями местной кухни, будет приходить всем гостям региона, прибывающим в Пензенскую область на самолете, поезде или автомобиле», — говорится в пресс-релизе оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем отмечается, что входящее SMS-сообщение со ссылкой на сайт-путеводитель бесплатно для всех абонентов МТС, трафик за переход на него тарифицируется в рамках обычного пакета.

Кроме того, в тексте добавляется, что интернет-ресурсом могут воспользоваться абоненты любых операторов связи.

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