МТС запустила виртуальный путеводитель для гостей Пензенской области
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Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Компания МТС совместно с министерством культуры и туризма Пензенской области подготовила виртуальный путеводитель для абонентов, приезжающих из других регионов России.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Приветственное SMS-сообщение, содержащее ссылку на гид с основными достопримечательностями, развлечениями и особенностями местной кухни, будет приходить всем гостям региона, прибывающим в Пензенскую область на самолете, поезде или автомобиле», — говорится в пресс-релизе оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».
В нем отмечается, что входящее SMS-сообщение со ссылкой на сайт-путеводитель бесплатно для всех абонентов МТС, трафик за переход на него тарифицируется в рамках обычного пакета.
Кроме того, в тексте добавляется, что интернет-ресурсом могут воспользоваться абоненты любых операторов связи.