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В Пензе очередное занятие в рамках проекта «Познавательный «Ростелеком» посвятили кибербезопасности

19:35 | 17.03.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 17 марта 2021. PenzaNews. Кибербезопасность стала главной темой очередного занятия в рамках профориентационного проекта «Познавательный «Ростелеком», состоявшегося в губернском лицее Пензы в среду, 17 марта.

В Пензе очередное занятие в рамках проекта «Познавательный «Ростелеком» посвятили кибербезопасности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Руководитель группы по продуктам и пресейлу Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Павел Курышев акцентировал внимание на том, какую роль играет информация в современном мире и как она защищается, если речь идет о персональных данных, государственной или коммерческой тайне.

На доступных примерах он объяснил, какие последствия может иметь неосторожное обращение с информацией, в частности, касающейся других людей, например, ее распространение в социальных сетях.

«Не всегда информация может быть актуальной, достоверной», — предостерег Павел Курышев, призвав школьников развивать критическое мышление.

В продолжение занятия он остановился на организационных и технологических способах защиты информации, а также на различных видах киберугроз.

Отвечая на вопросы учащихся, Павел Курышев рассказал, когда начала развиваться кибербезопасность, какими знаниями и технологиями должен обладать специалист в данной сфере и какие сервисы безопасности «Ростелеком» предлагает своим клиентам.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Познавательный «Ростелеком», который стартовал в Пензе в феврале, рассчитан на несколько месяцев. Он призван познакомить старшеклассников с профессиями будущего, технологическими трендами и инновационными сервисами.

Проект ориентирован на учеников профильных 10 классов губернского лицея и лицея современных технологий управления №2. Специалисты компании проводят для них серию тематических занятий.

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