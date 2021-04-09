Лицеистам показали технологическое оборудование «Ростелекома» и рассказали об истории связи Связь и ИТ

Пенза, 9 апреля 2021. PenzaNews. Старшеклассники лицея современных технологий управления №2 города Пензы познакомились с принципами работы транзитной междугородной телефонной станции, участка документальной связи и центрального узла сети передачи данных в ходе очередного занятия, состоявшегося в рамках проекта «Познавательный «Ростелеком».

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Экскурсия в «Ростелеком» началась с посещения центра обслуживания клиентов, где специалист провайдера Валерий Храмов рассказал школьникам о том, какие вопросы может решить абонент, обратившись непосредственно в офис.

Также он показал гостям демозону коробочных решений «Умный дом».

Затем участники проекта побывали в технологических помещениях.

Специалист Роман Тийсмус познакомил лицеистов с работой междугородной телефонной станции, через которую проходит весь входящий и исходящий голосовой трафик, идущий за пределы региона.

Он сообщил, что через АТС в день может проходить до полумиллиона вызовов.

Кроме того, учащиеся узнали об истории телефонной связи в Пензе и увидели старейший коммутатор, который был выведен из эксплуатации в 1990-х годах.

Особый интерес у старшеклассников вызвал участок документальной связи, сотрудники которого продолжают отправлять обычные и зашифрованные телеграммы во все регионы страны.

Затем лицеисты получили возможность своими глазами увидеть центральный узел сети передачи данных, который обслуживает пользователей интернета от «Ростелекома».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Познавательный «Ростелеком», который стартовал в Пензе в феврале, рассчитан на несколько месяцев. Он призван познакомить старшеклассников с профессиями будущего, технологическими трендами и инновационными сервисами.

Проект ориентирован на учеников профильных 10 классов губернского лицея и лицея современных технологий управления №2. Специалисты компании проводят для них серию тематических занятий.