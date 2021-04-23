Для участников проекта «Познавательный «Ростелеком» провели деловую игру «Мост дружбы» Связь и ИТ

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Старшеклассники лицея современных технологий управления №2 города Пензы приняли участие в деловой игре «Мост дружбы» в рамках проекта «Познавательный «Ростелеком».

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Разделившись на две команды, учащиеся должны были попытаться получить подряд на строительство моста, по которому пройдет оптика в другую часть города на противоположном берегу реки.

При этом, по условиям игры, команды находились на разных берегах. От них требовалось выполнить задачу, имея в распоряжении определенные материалы и соблюдая технические условия, указанные в спецификации.

Подряд на строительство был обещан тому, кто представит соответствующий требованиям макет.

Борьба велась ради возможности подключить клиентов к интернету на противоположном берегу.

Деловую игру провела внутренний тренер Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Ирина Тюнькова, которая управляла процессом, не вмешиваясь в тактику команд.

После презентации макетов были разобраны трудности, с которыми старшеклассники столкнулись при решении практической задачи.

В ходе обсуждения стало очевидно, что они возникали на всех этапах, начиная с понимания задания и заканчивая выстраиванием отношений как внутри команды, так и с соперниками, которых можно было сделать своими партнерами и построить мост общими усилиями.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Познавательный «Ростелеком», который стартовал в Пензе в феврале, рассчитан на несколько месяцев. Он призван познакомить старшеклассников с профессиями будущего, технологическими трендами и инновационными сервисами.

Проект ориентирован на учеников профильных 10 классов губернского лицея и лицея современных технологий управления №2. Специалисты компании проводят для них серию тематических занятий.