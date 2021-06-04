Мельниченко и Осеевский обсудили сотрудничество Пензенской области и «Ростелекома» Связь и ИТ

Санкт-Петербург, 4 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский обсудили развитие двустороннего сотрудничества в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил Олег Мельниченко, региону необходимо делать шаги к цифровой трансформации в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным.

«Из небольших населенных пунктов нашей области поступает много запросов на то, чтобы там появились вышки сотовой связи, была обеспечена устойчивая телефония и интернет», — сказал он.

Руководитель субъекта федерации подчеркнул, что Пензенская область заинтересована модернизации существующей инфраструктуры связи.

«Для Пензенской области станет прорывом, если оптико-волоконная связь придет в небольшие населенные пункты», — добавил он.

В свою очередь Михаил Осеевский обратил внимание на то, что провайдер имеет большой опыт реализации крупных проектов в различных отраслях, в том числе в здравоохранении и образовании.

По его словам, ряд наработок можно использовать и в Пензенской области.

«Очень важный и большой проект, которым «Ростелеком» занимается, будет и дальше заниматься, в том числе и в небольших населенных пунктах, — устранение цифрового неравенства. Сейчас начали подключать совсем малочисленные поселки», — сообщил глава компании.

«Мне очень хотелось, чтобы Вы видели в «Ростелекоме» надежного партнера. Рассчитываем на то, что сложатся долгосрочные отношения. Все свои знания и опыт готовы предоставить в Ваше распоряжение», — сказал Михаил Осеевский.

В 2021 году правительство Пензенской области совместно с ПАО «Ростелеком» запустило пилотные проекты, затрагивающие сферы образования, транспорта, ЖКХ, культуры и туризма, лесного хозяйства и экологии. Прорабатываются варианты совместной работы по информатизации здравоохранения и в области безопасности, сообщает пресс-служба регионального правительства.