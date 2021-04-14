«Ростелеком» объявил о старте второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства» Связь и ИТ

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. «Ростелеком» объявил о начале реализации второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства» («УЦН»), который предусматривает установку более 1 тыс. базовых станций в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек в разных регионах страны, в том числе в Пензенской области.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«До конца 2021 года в 1 тыс. 198 российских поселках, селах и деревнях появится мобильная связь четвертого поколения — 4G/LTE. Жителям будут доступны как мобильная голосовая связь, так и высокоскоростной беспроводной интернет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании пояснили, что базовые станции планируется подключать преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), что обеспечит передачу данных на высокой скорости, а также позволит существенно увеличить охват населенных пунктов оптической инфраструктурой.

«Базовые станции будут в том числе использовать диапазон радиочастот 2300–2400 МГц», — уточнили в филиале.

В пресс-службе отметили, что согласовывает проектное решение, формирует задание для подрядчиков, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для ее строительства оператор мобильной связи Tele2 — дочерняя компания «Ростелекома».

«Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тыс. населенных пунктов страны», — сказали в филиале.

Комментируя старт второго этапа проекта «УЦН», президент «Ростелекома» Михаил Осеевский обратил внимание на то, что важно не просто создать техническую возможность пользоваться услугами мобильной связи, но и решить сопутствующие вопросы.

«В деревне на 100 жителей, как правило, нет салона связи, но выдача SIM-карты и заключение договора об оказании услуг возможны только при предъявлении паспорта. Во все населенные пункты, где запускаются базовые станции, будут выезжать специалисты для оформления договоров и выдачи SIM-карт. При наличии SIM-карты круглосуточно и бесплатно — даже при нулевом и отрицательном балансе — будут доступны звонки в экстренные оперативные службы и на номера, определенные правительством РФ, например, на короткий номер 122 — горячую линию помощи в условиях пандемии COVID-19», — отметил он.

По мнению Михаила Осеевского, расширение проекта «УЦН», о котором договорились Минцифры и провайдер, является требованием времени.

«Вне зависимости от расстояний и труднодоступности населенного пункта у граждан нашей страны должны быть равные цифровые возможности. Появление мобильной связи и беспроводного интернета — очень важный и нужный шаг на пути повышения качества жизни на селе», — подчеркнул он.

«Ростелеком» приступил к реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» в 2014 году.

Первый этап предусматривал обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживают от 250 до 500 человек. Это около 14 тыс. поселков, сел, деревень, станиц и аулов по всей стране.

По состоянию на 31 марта 2021 года первый этап проекта «УЦН» реализован на 90%. В Пензенской области он был завершен в декабре 2020-го.