В Пензенской области более 30% абонентов «МегаФона» используют технологию VoLTE Связь и ИТ

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Более 30% абонентов «МегаФона» в Пензенской области используют голосовую связь нового поколения — VoLTE (Voice over LTE). Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«С момента запуска решения каждый второй звонок в сети совершается с применением улучшенного звучания голоса. Самыми активными пользователями VoLTE стали жители столицы региона. Больше всего они разговаривают в HD-качестве в районе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Здесь у абонентов на беседы уходит более 2 млн. минут в месяц, а это почти 4 года беспрерывного общения. От Пензы не отстают жители Кузнецка и Заречного, которые тратят на HD-разговоры порядка 10 млн. и 3 млн. минут ежемесячно», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что одна из сильных сторон новой технологии — скорость соединения с собеседником: звонок осуществляется за доли секунды, и это гораздо быстрее, чем в сетях второго и третьего поколений.

«Также при входящем звонке теперь можно, не прерываясь, смотреть видео, проверять почту или играть в онлайн-игры», — подчеркивается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что технология VoLTE поддерживается большинством устройств.

«В Пензенской области среди брендов современных гаджетов лидирует Samsung. Эту марку выбирают 23% пользователей из числа тех, кто совершает и принимает Voice over LTE-звонки в сети «МегаФона». Второе и третье место заняли Huawei (18%) и Xiaomi (15%)», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что технология VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом интернет-трафик не расходуется — звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут.