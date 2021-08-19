EN
22:28:03 Четверг, 19 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Ростелеком» обеспечит интернетом пункты проката электросамокатов в Пензе

17:26 | 19.08.2021 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 19 августа 2021. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом пункты проката электросамокатов E-motion в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Ростелеком» обеспечит интернетом пункты проката электросамокатов в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оператор подключил к оптическим каналам связи два стационарных пункта проката, которые расположены на улицах Славы и Московской. Интернет появится также еще в шести точках, в том числе на Олимпийской аллее и в парке имени В.Г. Белинского», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что это позволит владельцу сервиса получать сообщения о возврате средства передвижения на парковку автоматической станции и вести круглосуточное видеонаблюдение за объектами.

По словам владельца пунктов проката электросамокатов Дмитрия Пугачева, сервис, появившийся в Пензе в 2020 году, набирает популярность.

«В день мы фиксируем около 100 авторизаций через мобильное приложение. Точки шеринга работают без участия человека, поэтому сохранность оборудования имеет первостепенное значение. Стабильный скоростной интернет нужен для организации видеонаблюдения», — отметил он.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков акцентировал внимание на том, что оператор предложил подключить пункты проката к интернету по проводной технологии, поскольку на качество видеонаблюдения во многом влияет стабильность сети передачи данных.

«Развитая оптическая инфраструктура позволит это сделать в удобные для клиента сроки. Владелец пунктов проката получит скоростной интернет для бесперебойной работы камер», — подчеркнул он.

Новости партнеров
Читайте также
Жителей Кузнецка предупредили об отключении горячей воды Полицейские раскрыли кражу денег из офиса организации в Пензе
В Пензенской области агротехнический уход за лесными культурами проведен на 3 тыс. га Сборная Пензенской области примет участие в первенстве России по регби
Пензячка лишилась более 250 тыс. рублей после «звонка из банка» Под Пензой возбуждено дело по факту покушения на убийство
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама