«Ростелеком» обеспечит интернетом пункты проката электросамокатов в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 19 августа 2021. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом пункты проката электросамокатов E-motion в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Оператор подключил к оптическим каналам связи два стационарных пункта проката, которые расположены на улицах Славы и Московской. Интернет появится также еще в шести точках, в том числе на Олимпийской аллее и в парке имени В.Г. Белинского», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что это позволит владельцу сервиса получать сообщения о возврате средства передвижения на парковку автоматической станции и вести круглосуточное видеонаблюдение за объектами.

По словам владельца пунктов проката электросамокатов Дмитрия Пугачева, сервис, появившийся в Пензе в 2020 году, набирает популярность.

«В день мы фиксируем около 100 авторизаций через мобильное приложение. Точки шеринга работают без участия человека, поэтому сохранность оборудования имеет первостепенное значение. Стабильный скоростной интернет нужен для организации видеонаблюдения», — отметил он.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков акцентировал внимание на том, что оператор предложил подключить пункты проката к интернету по проводной технологии, поскольку на качество видеонаблюдения во многом влияет стабильность сети передачи данных.

«Развитая оптическая инфраструктура позволит это сделать в удобные для клиента сроки. Владелец пунктов проката получит скоростной интернет для бесперебойной работы камер», — подчеркнул он.