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«МегаФон» предложил абонентам специальные условия использования GeForce Now

11:14 | 25.08.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. «МегаФон» предложил своим абонентам, в том числе проживающим в Пензенской области, на специальных условиях использовать сервис облачного гейминга GeForce Now, который позволяет запускать современные игры на устройствах любой мощности. Это следует из сообщения пресс-службы оператора, поступившего в ИА «PenzaNews».

«МегаФон» предложил абонентам специальные условия использования GeForce Now

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным «МегаФона», сегодня в России порядка 50 млн. геймеров. Из них около 20 млн. имеют слабые компьютеры, которые не позволяют устанавливать современные игры. Для таких пользователей существует облачный гейминг: направление пользуется все большей популярностью в России», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что благодаря партнерству оператора с Gfn.ru, эксклюзивным провайдером в России и СНГ облачного игрового сервиса GeForce Now от Nvidia, запущена совместная подписка: абоненты тарифной линейки «Без переплат» могут получить скидку 50% на первые 60 дней и 25% на следующие шесть месяцев.

«Всего в библиотеке сервиса Gfn.ru — более 1 тыс. популярных игр для разных платформ», — сказано в тексте.

В сообщении особо обращается внимание на то, что технологии GeForce Now дают возможность играть с высокими настройками графики без необходимости постоянно обновлять «железо».

«Геймеры смогут запускать самые требовательные игры на любом ПК, ноутбуке, планшете, смартфоне, а также Android TV. Пользователям также не придется скачивать гигабайты игр, следить за обновлениями драйверов и приложений — обновления и загрузки автоматически происходят в облаке», — поясняется в пресс-релизе.

По словам коммерческого директора «МегаФона» Влада Вольфсона, абонентам оператора доступно несколько игровых предложений.

«Так, мы активно сотрудничаем с Blizzard Entertainment и My.Games, предлагая доступ к качественному игровому контенту на консолях, мобильных девайсах и персональных компьютерах. Теперь мы запускаем предложение для тех, кто не может наслаждаться современными играми из-за отсутствия производительных девайсов. Наша цель — сделать так, чтобы каждый геймер мог найти для себя подходящее и выгодное игровое решение на нашей цифровой полке, и партнерство с Gfn.ru и Nvidia значительно расширяет возможности для наших пользователей», — сказал он.

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