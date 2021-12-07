Фонд развития цифровых технологий планируется создать в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 7 декабря 2021. PenzaNews. Фонд развития цифровых технологий планируется создать в Пензенской области по инициативе совета по инновациям и инвестициям при губернаторе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

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«В частности, в его функции будут входить создание комфортной бизнес-среды для сохранения кадров, поддержка стартапов, стимулирование IT-образования и в целом ускорение цифровизации региона», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что во вторник, 7 декабря, члены рабочей группы совета по направлению «IT» обсудили структуру будущего фонда, источники финансирования его деятельности и перспективы самоокупаемости.

«Еще одной ключевой темой обсуждения стал вопрос юридической принадлежности новой организации: она может существовать как отдельная структура либо на базе регионального фонда поддержки предпринимательства», — сказано в сообщении.

Из него следует, что пензенский бизнес-омбудсмен Михаил Лисин по итогам встречи принял решение провести опрос IT-сообщества и в дальнейшем учесть полученные результаты при разработке стратегии создания фонда.