«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» объединила стоматологические клиники «Ирис» в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. Стоматологические клиники «Ирис», расположенные на улицах Антонова и Тернопольской в Пензе, начали использовать услугу «Виртуальная АТС» от «Ростелекома», благодаря чему теперь телефонные звонки, поступающие на единый номер, распределяются между сотрудниками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы провайдера, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

По словам генерального директора ООО «Стоматология «Ирис» Дмитрия Иризбаева, в штате компании всего один администратор, на сотовый телефон которого ранее автоматически переадресовывались звонки из второй клиники.

«Это было неудобно, так как приходилось одновременно принимать вызовы с двух аппаратов: стационарного и мобильного. Клиенты не всегда дозванивались. Теперь на обращения горожан отвечают и администратор, и врачи», — пояснил он.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков обратил внимание на то, что иногда небольшие организации принимают не меньше вызовов, чем крупные учреждения.

«Справиться с большим потоком звонков стоматологии «Ирис» помогает «Виртуальная АТС». Цифровая услуга сейчас очень популярна среди пензенских компаний, так как позволяет легко управлять телефонными звонками. Благодаря сервису медучреждение получило комплексное решение по выгодной цене, по набору функций в разы превосходящее стандартную офисную телефонию», — отметил он.