«Ростелеком» установил умные экраны в многофункциональных центрах Пензы Связь и ИТ

Пенза, 4 апреля 2022. PenzaNews. «Ростелеком» установил умные экраны в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензе.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба оператора, сотрудники провайдера проложили линии связи и подключили к цифровой платформе дисплеи в офисах на улицах Шмидта, Фабричной, Богданова и проспекте Строителей.

На видеопанелях, установленных в залах для посетителей, будет транслироваться информация об услугах МФЦ, социальная и коммерческая реклама.

Управление сервисом осуществляется в личном кабинете пользователя. Размещать информацию, запускать рекламные кампании, настраивать расписание показов, обновлять контент можно централизовано с одного рабочего места.

По словам директора государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Надежды Козенко, перечень услуг для граждан постоянно расширяется, в МФЦ обращается все больше людей.

«Наша задача — сэкономить время клиентов и быстро решить их вопросы. Мы хотим, чтобы посетители с комфортом и пользой проводили у нас время, для этого внедряем новые цифровые решения. Транслировать новости, познавательные видеоролики и другую нужную для оформления документов информацию нам помогут умные экраны от «Ростелекома», — прокомментировала она.

По мнению директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, сервис «Умные экраны» в первую очередь интересен бизнесу, имеющему филиальную сеть, и госсектору, работающему с клиентами офлайн.

«Это готовое решение под ключ, напоминающее небольшую телевизионную студию, с управлением которой справится любой человек. Информацию легко загружать сразу в нескольких городах нажатием одной кнопки», — пояснил он.

Василий Русаков отметил также, что дополнительно к базовому функционалу сервиса можно подключить модуль видеоаналитики: камеры, которые устанавливаются на экран, с высокой точностью определяют пол и возраст посетителей, что позволяет транслировать таргетированный контент разным категориям клиентов.