«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом около 500 образовательных учреждений в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 20 мая 2022. PenzaNews. «Ростелеком» завершил федеральный проект по подключению образовательных учреждений к единой сети передачи данных (ЕСПД) в Приволжском федеральном округе, в Пензенской области к ней подключено около 500 учебных заведений. Это следует из сообщения пресс-службы оператора, поступившего в ИА «PenzaNews» в пятницу, 20 мая.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Доступ к скоростному интернету получили 9 тыс. 885 учебных заведений в 13 регионах Поволжья с возможностью фильтрации контента. В Пензенской области к ЕСПД подключено 482 учебных заведения. Специалисты провайдера организовали в школах защищенные каналы связи и оснастили каждую интернет-точку комплексом криптографической защиты. Система ограничивает посещение нежелательных сайтов. Скорость доступа к интернету составляет 100 Мбит/с в городских и 50 Мбит/с в сельских образовательных учреждениях», — говорится в пресс-релизе.

Как отметил вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Евгений Петров, единая оптическая инфраструктура, построенная при поддержке государства, обеспечивает высокую скорость передачи данных и защищена от кибератак и утечек информации.

«Благодаря госпроекту городские и сельские школы получили равные возможности доступа к образовательным ресурсам. «Ростелеком» свел технически разное оснащение учебных заведений к общему знаменателю. Для этого компания дополнительно построила в регионах порядка 100 км оптики. Теперь во всех образовательных учреждениях круглосуточный мониторинг состояния сети и информационной безопасности ведет единый провайдер», — подчеркнул он.

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По словам первого заместителя министра образования Пензенской области Игоря Щеткина, подключение школ к высокоскоростному интернету с одновременной защитой от нежелательного контента и киберугроз необходимо для качественного обучения.

«В школах города и области теперь функционирует единая сеть передачи данных с одинаковыми параметрами скорости и надежности. Ученики и педагоги могут пользоваться интернет-ресурсами, которые направлены на совершенствование образовательного процесса», — сказал он.

Единая сеть передачи данных создана в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Услуга передачи данных предоставляется образовательным учреждениям на основании контракта, заключенного между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком». Цифровой оператор назначен единственным исполнителем работ по контракту.