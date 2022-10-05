«Ростелеком» в рамках «УЦН 2.0» начал запуск базовых станций мобильной связи в малых населенных пунктах Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 5 октября 2022. PenzaNews. «Ростелеком» начал запуск базовых станций мобильной связи, построенных в малых населенных пунктах Пензенской области по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» («УЦН 2.0»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем указано, что в конце сентября сотовая сеть стандарта 4G впервые заработала в селе Саполга Малосердобинского района, где проживают около 400 человек: жители получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету, голосовым вызовам и обмену сообщениями.

«До конца ноября по проекту «УЦН 2.0» «Ростелеком» запустит еще 22 базовые станции в 13 районах Пензенской области. Среди населенных пунктов, где станет доступна мобильная связь, — село Даньшино в Белинском районе, в котором ежегодно проходит фестиваль мордовской культуры», — отмечается в тексте.

Из него следует также, что для подключения базовых станций четвертого поколения «Ростелеком» проложил 62 км волоконно-оптических линий связи.

Комментируя реализацию «УЦН 2.0», первый заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин, координирующий вопросы телекоммуникаций и средств связи, напомнил, что в проекте участвуют небольшие населенные пункты, в которых живут от 100 до 500 человек.

«Слабый сигнал сотовой связи, не говоря уже о мобильном интернете, все еще остается проблемой, с которой сталкиваются многие жители сел и деревень Пензенской области. Запуск базовой станции в Саполге и других отдаленных поселениях откроет для сельчан доступ в цифровой мир. Скоростной интернет предоставляет массу возможностей: учиться онлайн, удаленно работать, общаться по видеосвязи с родными и друзьями», — сказал он.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков назвал символичным то, что базовая станция в Саполге начала работу в День интернета, который отмечается в России 30 сентября.

«Современные технологии приходят не только в города и райцентры, но и в небольшие поселки и деревни. Благодаря проекту «УЦН 2.0» жители Саполги теперь могут без проблем пользоваться всеми преимуществами высокоскоростной сети», — подчеркнул он.

По словам главы администрации Малосердобинского сельсовета Луизы Кудеркиной, до появления базовой станции мобильного интернета в Саполге не было вообще.

«Многих жителей села выручал только домашний интернет от «Ростелекома». О видеозвонках и мессенджерах вне дома сельчане даже не мечтали. Сейчас интернетом легко пользоваться и на улице: скорости хватает для скачивания информации, общения в социальных сетях и просмотра видео», — сказала она.