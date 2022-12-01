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«Ростелеком» провел скоростной интернет в частный сектор Пачелмы

09:53 | 01.12.2022 | Связь и ИТ

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Пенза, 1 декабря 2022. PenzaNews. «Ростелеком» завершил строительство современных линий связи в частном секторе рабочего поселка Пачелма Пензенской области.

«Ростелеком» провел скоростной интернет в частный сектор Пачелмы

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба оператора, специалисты компании проложили более 10 км оптики и протянули распределительную кабельную сеть на 44 улицах населенного пункта.

«Для подключения к услугам используется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающая высокую скорость передачи данных. Новая техническая инфраструктура позволит 956 пачелмским семьям подключить цифровые сервисы», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что «Ростелеком» продолжит развитие оптической сети связи в рабочем поселке.

«Планируется, что до конца 2022 года возможность подключить скоростной интернет появится еще у 417 пачелмских семей», — указано в тексте.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков сообщил, что на строительство объектов связи в частном секторе Пачелмы потребовалось два месяца.

«Мы запустили сеть раньше запланированного срока за счет быстрой поставки оборудования и сопутствующих материалов. Скоростной интернет до 500 Мбит/с позволит жителям скачивать большие объемы информации, играть в онлайн-игры, смотреть видео в форматах HD и 4К, а также подключать дополнительные услуги, например, домашнее видеонаблюдение», — отметил он.

В свою очередь глава администрации Пачелмы Алексей Фаюстов подчеркнул, что школьникам, студентам, предпринимателям района быстрый и надежный интернет просто необходим.

«С приходом оптики у них появились новые возможности для учебы, работы, развития бизнеса и, конечно, общения. Спасибо «Ростелекому» за реализацию такого важного проекта», — сказал он.

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