Более четверти абонентов «МегаФона» в Пензенской области пользуются смартфонами Samsung Связь и ИТ

Пенза, 21 декабря 2022. PenzaNews. 26% абонентов «МегаФона» в Пензенской области пользуются смартфонами Samsung. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Эксперты оператора проанализировали, как за год изменились предпочтения жителей региона среди производителей смартфонов. Тройка лидеров [...] осталась прежней. [...] В ноябре 2022 года на первом месте оказался Samsung — такими смартфонами пользуются 26% абонентов «МегаФона» в Пензенской области. Год назад приверженцев этого бренда было больше на 1,6%. На втором месте по популярности — Xiaomi, который увеличил свою долю до 25%. На третьем — Huawei с результатом 15,5%. Apple не смог попасть в тройку лидеров, хотя в этом году среди абонентов «МегаФона» показал рост на 7%», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в Пензенской области, как и в большинстве других регионов страны, женщины пользуются сотовой связью больше, чем мужчины.

«В ноябре 2022 года представители прекрасной половины области израсходовали почти 2 тыс. 600 Тб трафика и проговорили в общей сложности 90 млн. минут, что соответствует 172 календарным годам. У мужчин показатели более скромные: около 2 тыс. 350 Тб и 60 млн. минут», — уточняется в пресс-релизе.

В нем напоминается также, что в преддверии Нового года специалисты «МегаФона» провели работы по расширению покрытия сети в Пензенской области, чтобы абоненты из любой точки региона могли связаться с близкими и поздравить их с праздниками.