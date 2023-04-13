«Тарханы» вошли в топ-5 рейтинга популярных литературных объектов Поволжья, составленного «МегаФоном» Связь и ИТ

Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», расположенный в Белинском районе Пензенской области, вошел в топ-5 рейтинга популярных литературных объектов Поволжья, составленного экспертами «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных пользователей.

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«Тренд на внутренний туризм увеличил интерес к музеям и памятникам известных писателей. Наибольший объем гостевого трафика вблизи них эксперты «МегаФона» зафиксировали в Татарстане, Астраханской и Пензенской областях. [...] Как показывает Big Data оператора, в среднем на приезжих приходится около 10% сетевых данных на маршрутах с литературными объектами. Однако в окрестностях ряда из них цифры взлетают заметно выше. Дом-квартира татарского поэта и журналиста Мусы Джалиля в Казани — здесь доля туристов в последний год составляет 21,4%; дом-музей одного из крупнейших российских авангардистов Велимира Хлебникова в Астрахани — 16,8%; музей романиста и мыслителя Льва Толстого в Казани — 16%; музей-усадьба поэта Михаила Лермонтова «Тарханы» в Пензенской области — 15,3%; дом-музей критика и публициста Николая Чернышевского в Саратове — 15%», — говорится в сообщении, размещенном на сайте оператора.

Как отметил директор Пензенского отделения «МегаФона» Сергей Гречко, за последний год туристов, прибывающих в музей-заповедник «Тарханы», стало больше на 154%.

«Как показывает Big Data, среди приезжих 15% — гости из других регионов. Эта цифра сравнима с другими — более доступными с транспортной точки зрения — памятными местами. [...] Мы стараемся, чтобы даже в отдаленных уголках нашей области путешественники чувствовали себя комфортно, поэтому работаем над развитием сети. За последние полгода установили новые базовые станции в 14 населенных пунктах, благодаря чему скорость мобильного интернета выросла от 20% до 75%», — приводятся слова Сергея Гречко в пресс-релизе, поступившем в ИА «PenzaNews».