«Ростелеком» организовал каналы связи для прямой линии пензенского губернатора Связь и ИТ

Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. «Ростелеком» организовал каналы связи для прямой линии губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, которая состоялась в минувший вторник, 10 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Для онлайн-трансляции мероприятия в эфире региональных телеканалов провайдер подключил передвижную ТВ-студию к закрытой сети передачи данных и предоставил пресс-центру точку доступа Wi-Fi», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что к прямой линии впервые был подключен ситуационный центр правительства Пензенской области, министры и главы муниципальных образований могли выйти в эфир, чтобы дать необходимые разъяснения по поступившим вопросам.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, оператор регулярно организует каналы связи для видеотрансляций на различных областных мероприятиях.

«Технологические ресурсы компании позволяют быстро развернуть телеком-инфраструктуру на объектах. За день до начала прямой линии с губернатором специалисты провайдера и телекомпаний провели тестирование оборудования. Во время эфира постоянно дежурила группа инженеров оператора», — прокомментировал он.

В свою очередь заместитель руководителя аппарата – начальник управления информационной политики и пресс-службы губернатора и правительства Пензенской области Андрей Попков обратил внимание на то, что прямая линия продлилась почти на час дольше запланированного времени — около трех часов.

«За это время граждане задали 167 вопросов, которые затрагивали разные аспекты нашей жизни: безопасность, ремонт дорог, транспортную инфраструктуру, коммунальные сети, газификацию, благоустройство городов, а также развитие промышленности и других отраслей экономики. Благодаря слаженной работе технических групп трансляция прошла в штатном режиме: связисты и операторы обеспечили четкую картинку и качественный звук», — сказал Андрей Попков, слова которого приводятся в сообщении.

В тексте напоминается, что на прямую линию губернатора Олега Мельниченко поступило более 2,2 тыс. обращений.

«Пензенские абоненты интерактивного телевидения Wink могут увидеть программу в записи на местных телеканалах. Она доступна в течение трех суток с момента выхода в эфир», — говорится в пресс-релизе.