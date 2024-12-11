Пензенский губернатор подвел итоги прямой линии Общество

Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подвел итоги прямой линии, которая состоялась вечером в минувший вторник, 10 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

«Почти три часа вместо двух запланированных продолжалась прямая линия, во время которой я ответил на вопросы жителей Пензенской области. Старался максимально подробно рассказать нашим землякам о текущей ситуации в регионе и планах развития. Всего поступило 2 тыс. 238 обращений. Только во время эфира — 167. Вопросы касались самых разных сфер нашей жизни: безопасности, обновления дорог, транспорта, коммунальных сетей, догазификации, создания комфортной городской среды, развития экономики и промышленности. Поможем решить проблему с водоснабжением 6 тыс. жителей районного поселка Лунино — направим 100 млн. рублей, начнем ремонт дорог до сел Верхний и Нижний Шкафт, в центре Бессоновки, сделаем проекты по газификации 7 населенных пунктов», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также дал ряд поручений членам регионального правительства и руководителям муниципальных образований.

«Поручил организовать подвоз до школы и обратно детей из ПВР «Леонидовка», к 80-летию Победы благоустроить захоронения участников Великой Отечественной войны, предусмотреть в бюджете средства на оказание помощи пензенским бойцам СВО. С передовой они попросили о приобретении аппаратуры радиоэлектронной борьбы. Помогали и будем помогать. Так же как и детям из Спасского детского дома. Его воспитаннице пообещал подарить котенка, о котором девочка очень мечтает», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в 2025 году будут продолжены реализация программы «Мой двор», модернизация объектов здравоохранения, строительство и ремонт школ, благоустройство сельских населенных пунктов.

«Приоритеты наши понятны — создать жителям региона максимально комфортные условия для жизни, отдыха и труда», — резюмировал Олег Мельниченко.