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«Ростелеком» подключил к гигабитной сети более 10 тыс. частных домовладений в Пензенской области

10:38 | 24.12.2024 | Связь и ИТ

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Пенза, 24 декабря 2024. PenzaNews. Количество частных домовладений, подключенных к гигабитной пассивной оптической сети «Ростелекома» в Пензенской области, превысило 10 тысяч. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Ростелеком» подключил к гигабитной сети более 10 тыс. частных домовладений в Пензенской области

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем уточняется, что 10-тысячным пользователем услуг стала Кристина Моторина из рабочего поселка Шемышейка: она в числе первых перешла с медных линий на оптические, как только в населенном пункте была построена современная инфраструктура связи.

Из пресс-релиза следует, что оптика в Шемышейке подведена к каждому дому, доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам получили 1,8 тыс. семей.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, 9 лет назад компания первой из операторов начала обеспечивать частный сектор оптическими линиями.

«В 2015 году на оптику могли перейти только 160 домов — теперь к ней подключились 10 тыс. в 50 населенных пунктах области. Сеть ежегодно расширяется, прирост год к году составляет около 6 тыс. домохозяйств. Современная инфраструктура связи позволяет нам переводить действующих абонентов на гигабитные технологии доступа и подключать новых», — прокомментировал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что с начала года «Ростелеком» построил гигабитную сеть в 30 населенных пунктах Пензенской области, до конца декабря она заработает в частном секторе сел Лопатино, Русский Камешкир и Малая Валяевка.

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