«Ростелеком» построил гигабитную сеть в трех населенных пунктах Городищенского района Связь и ИТ

Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. «Ростелеком» завершил монтаж современной гигабитной сети в трех населенных пунктах Городищенского района Пензенской области — в рабочем поселке Чаадаевка, в селах Архангельское и Нижняя Елюзань. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем указано, что специалисты провайдера построили 38 км оптических линий, возможность подключить высокоскоростной интернет и цифровые сервисы получили более 2 тыс. семей.

В тексте отмечается, что ранее в населенных пунктах интернет работал через медные кабели, которые имели ограничения по пропускной способности и количеству пользователей, с переходом на технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть) скорость передачи данных увеличилась в сотни раз.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков подчеркнул, что исследование спроса на телекоммуникационные услуги было начато за два месяца до начала строительства оптоволокна: специалисты обходили территории и общались с жителями.

«Наши сотрудники составили список из нескольких сотен человек, заинтересованных в подключении. Среди них были как те, кто хотел перейти с устаревшей медной технологии на новую, так и потенциальные пользователи, ранее не имевшие возможности воспользоваться нашими услугами. Затем приступили к прокладке линий связи. [...] Современный проводной интернет появился сразу на 53 улицах населенных пунктов», — прокомментировал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.