Команда из Пензенской области примет участие в первом киберспортивном турнире «Битва заводов» Связь и ИТ

Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. Команда АО «Нижнеломовский электромеханический завод» под названием «Экипаж без башни» представит Пензенскую область на первом киберспортивном турнире для работников промышленных предприятий России «Битва заводов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Всего на соревнования по игре «Мир танков» заявились 47 промышленных предприятий России. Регистрация участников официально завершена. Масштабный турнир организован при поддержке онлайн-платформы «Игры Ростелеком». Партнерами «Битвы заводов» выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), игровая студия «Леста» и Агентство креативных индустрий», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что онлайн-турнир пройдет с 25 июля по 16 августа, а финал состоится в День танкиста, 13 сентября, на площадке Московского кластера видеоигр и анимации, где встретятся четыре сильнейшие команды.

«Соревнования пройдут в командном формате «7х7» (семь основных игроков и два запасных)», — поясняется в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, «Битва заводов» — хороший пример того, как современные технологии помогают заводчанам пообщаться в неформальной обстановке и переключиться после трудового дня.

«Здорово, что команда Нижнеломовского электромеханического завода представит Пензенскую область среди десятков предприятий со всей страны. Будем болеть за своих земляков!» — сказал он.

В свою очередь капитан команды «Экипаж без башни» Александр Бакаев сообщил, что решил собрать инициативных коллег, как только узнал про турнир от профсоюза.

«Многие у нас играют недавно или заходят в «Мир танков» не очень часто: для нас это больше отдых и досуг, поэтому особых достижений пока нет. Мы здесь не ради титулов, главное — собраться своим коллективом после работы, немного отвлечься от рабочих задач и получить удовольствие от турнира», — сказал капитан команды, слова которого приводятся в пресс-релизе.