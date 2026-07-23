Команда из Пензенской области примет участие в первом киберспортивном турнире «Битва заводов»
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Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. Команда АО «Нижнеломовский электромеханический завод» под названием «Экипаж без башни» представит Пензенскую область на первом киберспортивном турнире для работников промышленных предприятий России «Битва заводов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».
Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»
«Всего на соревнования по игре «Мир танков» заявились 47 промышленных предприятий России. Регистрация участников официально завершена. Масштабный турнир организован при поддержке онлайн-платформы «Игры Ростелеком». Партнерами «Битвы заводов» выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), игровая студия «Леста» и Агентство креативных индустрий», — сказано в пресс-релизе.
В нем уточняется, что онлайн-турнир пройдет с 25 июля по 16 августа, а финал состоится в День танкиста, 13 сентября, на площадке Московского кластера видеоигр и анимации, где встретятся четыре сильнейшие команды.
«Соревнования пройдут в командном формате «7х7» (семь основных игроков и два запасных)», — поясняется в тексте.
Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, «Битва заводов» — хороший пример того, как современные технологии помогают заводчанам пообщаться в неформальной обстановке и переключиться после трудового дня.
«Здорово, что команда Нижнеломовского электромеханического завода представит Пензенскую область среди десятков предприятий со всей страны. Будем болеть за своих земляков!» — сказал он.
В свою очередь капитан команды «Экипаж без башни» Александр Бакаев сообщил, что решил собрать инициативных коллег, как только узнал про турнир от профсоюза.
«Многие у нас играют недавно или заходят в «Мир танков» не очень часто: для нас это больше отдых и досуг, поэтому особых достижений пока нет. Мы здесь не ради титулов, главное — собраться своим коллективом после работы, немного отвлечься от рабочих задач и получить удовольствие от турнира», — сказал капитан команды, слова которого приводятся в пресс-релизе.