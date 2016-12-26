Перинатальный центр в Пензе намечено открыть в марте 2017 года Медицина

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Перинатальный центр в Пензе, строительство которого продолжается на территории областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, планируется ввести в эксплуатацию в марте 2017 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции в понедельник, 26 декабря.

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«Все, что от нас зависело, мы в 2016 году сделали. Даже больше того», — отметил глава региона, напомнив, что возведение объекта находится в зоне ответственности корпорации Ростех.

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По словам Ивана Белозерцева, в настоящее время в перинатальном центре завершаются работы по внутренней отделке помещений.

«Решен окончательно вопрос о финансировании работ», — уточнил губернатор.

Он добавил, что в настоящее время проводятся торги на поставку оборудования для перинатального центра.

«Мы надеемся, что в конце марта в перинатальном центре примут первые роды», — резюмировал Иван Белозерцев.