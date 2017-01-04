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В Пензенской области больница впервые подтвердила высокий уровень менеджмента качества

09:40 | 04.01.2017 | Медицина

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Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко стала первым учреждением здравоохранения региона, подтвердившим, что система менеджмента качества, разработанная и внедренная в период 2015–2016 годов, соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

В Пензенской области больница впервые подтвердила высокий уровень менеджмента качества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Об этом свидетельствует соответствующий сертификат, полученный учреждением в преддверии Нового года — 30 декабря.

«Именно управление качеством является основой для создания эффективно функционирующей медицинской организации, позволяет наиболее оптимально использовать материальные и кадровые ресурсы, предусмотреть и предотвратить риски предоставления услуг ненадлежащего качества», — отметила и.о. главного врача пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Ирина Фролова.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, за последние 1,5 года коллектив организации проделал большую работу по разработке и пересмотру локальных нормативных актов. Были выделены основные процессы повседневной деятельности, определены критерии оценки их эффективности, разработана система мониторинга.
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