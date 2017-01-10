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На оказание высокотехнологичной помощи в пензенских больницах направят 150 млн. рублей

18:30 | 10.01.2017 | Медицина

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Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Более 150 млн. рублей заложено в бюджете Пензенской области на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

На оказание высокотехнологичной помощи в пензенских больницах направят 150 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, это почти на 60 млн. рублей, чем в 2015 году.

«Необходимо отметить, что Пензенская область достигла практически беспрецедентных результатов по доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона именно подведомственными медорганизациями», — подчеркнули в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что на оказании высокотехнологичной медпомощи по 10 профилям в регионе специализируется шесть учреждений.

«Эндопротезирование коленных суставов в 2017 году будет проводиться не только на базе пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, но и клинической больницы скорой медицинской помощи имени Г.А. Захарьина», — отметили в Минздраве.
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