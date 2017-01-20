В Пензе главврач лично выслушает претензии к работе детской поликлиники Медицина

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Главный врач пензенской городской детской поликлиники Валерий Асеев будет ежедневно проводить прием граждан по личным вопросам, начиная с пятницы, 20 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Если вы не можете записаться с ребенком на прием к врачам городской детской поликлиники, у вас возникли проблемы с вызовом врача на дом к малышу, не решен вопрос лекарственного обеспечения, есть претензии к качеству медицинского обслуживания, а также другие замечания, вы можете обратиться к главному врачу», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что прием будет осуществляться с 9.00 до 16.00 по адресу: Пенза, 1-й проезд Рахманинова, 12, а также по телефону: +7 (8412) 44-95-60.

В министерстве особо обратили внимание на то, что в детской поликлинике, как и во всех медорганизациях Пензенской области, в круглосуточном режиме работают дежурные администраторы, которые имеют все необходимые ресурсы для решения конфликтных ситуаций на месте.