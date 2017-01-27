Все медицинские организации Пензы подключены к теплоснабжению — Минздрав Медицина

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Авария на ТЭЦ-1, произошедшая в Пензе в минувший четверг, 26 января, не сказалась на работе медицинских организаций города. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Стационары всех медицинских организаций, расположенные в городе Пензе, продолжают работать в штатном режиме», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве отметили, что накануне в трех больницах — №4, №5 и железнодорожной — наблюдалось понижение температурного режима.

«В настоящее время ситуация нормализовалась. Оснований для перевода пациентов, находящихся на круглосуточном стационарном лечении, в другие медицинские организации не было», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на качестве оказываемой медпомощи перебои с теплоснабжением не отразились.