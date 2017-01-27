13:14:59 Пятница, 27 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Все медицинские организации Пензы подключены к теплоснабжению — Минздрав

09:47 | 27.01.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Авария на ТЭЦ-1, произошедшая в Пензе в минувший четверг, 26 января, не сказалась на работе медицинских организаций города. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Все медицинские организации Пензы подключены к теплоснабжению — Минздрав

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Стационары всех медицинских организаций, расположенные в городе Пензе, продолжают работать в штатном режиме», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве отметили, что накануне в трех больницах — №4, №5 и железнодорожной — наблюдалось понижение температурного режима.

«В настоящее время ситуация нормализовалась. Оснований для перевода пациентов, находящихся на круглосуточном стационарном лечении, в другие медицинские организации не было», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на качестве оказываемой медпомощи перебои с теплоснабжением не отразились.
Актуальное
Читайте также
Две семьи выразили желание разместиться в пункте временного пребывания в Пензе Завершить ремонт на теплосетях в Пензе намечено к 15.00
В Пензе подросткам разъяснят азы 3D-моделирования, дизайна, маркетинга и PR Пензенский губернатор готов при необходимости ввести режим ЧС
Временную кровлю возведут на ТЭЦ-1 в Пензе в течение дня В Никольске задержан подозреваемый в убийстве молодого человека
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама