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Пензенская больница после видео с пациенткой на полу намерена в суде отстаивать репутацию

17:20 | 01.02.2017 | Медицина

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Руководство пензенской клинической больницы №4 намерено обратиться в суд с иском о защите деловой репутации в связи с публикацией в ряде СМИ необъективной информации об инциденте с грузной пациенткой, которая упала с кровати на пол и пролежала на нем некоторое время.

Пензенская больница после видео с пациенткой на полу намерена в суде отстаивать репутацию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы намерены защищать репутацию нашего лечебного учреждения и наших медицинских работников, которые в этой нестандартной ситуации предпринимали все необходимые действия в соответствии со своими полномочиями», — приводит слова главврача клинической больницы №4 Андрея Водопьянова пресс-служба Минздрава Пензенской области.

Вместе с тем ведомство начало собственную проверку по фактам, озвученным в СМИ. К ее проведению привлечены эксперты общественного совета.

Кроме того, проверочные мероприятия осуществляет следственное управление СКР по Пензенской области.

«По предварительным данным, медицинские работники, дежурившие в момент произошедшего инцидента, действовали слаженно и оперативно, пытаясь помочь пациентке вернуться в нормальное положение на кровати. Вместе с тем вызывает беспокойство тот факт, что съемка, выполненная лицом, скрывающим свою внешность, была распространена в средствах массовой информации без согласия на то самой пациентки, оказавшейся по объективным обстоятельствам на полу. Преследуемый, по всей вероятности, «жаждой наживы» человек продолжал снимать видео, не оказывая помощь пациентке, которая действительно в ней нуждалась», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава Пензенской области.

В нем подчеркивается, что «речь идет именно о человеческой помощи и сострадании, поскольку медицинская помощь данной больной была оказана в полном объеме».
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