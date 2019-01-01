Завершить строительство хирургического корпуса в Кузнецке намечено летом 2019 года Медицина

Кузнецк, 7 февраля 2017. PenzaNews. Строительство хирургического корпуса в Кузнецке Пензенской области намечено завершить в конце лета 2019 года. Об этом сообщил мэр Сергей Златогорский.

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«Согласно намеченным планам, сдача объекта под ключ планируется на конец лета 2019 года», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в администрации Кузнецка в понедельник, 6 февраля.

Мэр уточнил, что к настоящему времени утверждено медико-техническое задание, параметры строительства и схема финансирования возводимого объекта.

По его словам, следующим этапом является практическая работа — начать строительство планируется уже в этому году после уточнения проектно-сметной документации, объемов демонтажа и подготовки строительной площадки.

«В связи с этим все запросы, касающиеся сетевых организаций, должны отрабатываться в приоритетном порядке», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба администрации Кузнецка.

Строительство хирургического корпуса межрайонной больницы в Кузнецке было начато в 1994 году в рамках федеральной программы «Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС». По проекту учреждение рассчитано на 160 коек и предназначено для лечения жителей городского округа Кузнецк и четырех районов Пензенской области.

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В 1990-е годы было возведено три этажа кирпичной кладки, перекрытия, начаты работы по устройству перехода в существующее здание больницы, подведены коммуникации. В 1999 году финансирование и строительство объекта были прекращены.

В составе комплекса предусмотрены приемное отделение для хирургических и терапевтических больных, отделения реанимации, травматологии, хирургии, выписки. Кроме того, будет создан асептический блок на пять операционных и септический операционный блок.

Проектируемый корпус будет связан с существующими хирургическими и терапевтическими корпусами подземным переходом и переходом по первому этажу.