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«Сварог» лишится контракта после поставки в больницы Пензы некачественного масла

16:42 | 07.02.2017 | Медицина

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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Контракт на поставку масла в учреждения здравоохранения Пензенской области в первом полугодии 2017 года, заключенный с самарской фирмой «Сварог», будет расторгнут. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Савин.

«Сварог» лишится контракта после поставки в больницы Пензы некачественного масла

Фото: Pnzreg.ru

«На столах пациентов пензенских больниц должны быть качественные продукты», — сказал он в ходе посещения областного госпиталя для ветеранов войн во вторник, 7 февраля.

Вице-губернатор напомнил, что в конце прошлой недели масло из этой же партии поступило в областную психиатрическую больницу имени К.Р. Ефграфова, а экспертиза Роспотребнадзора показала большое количестве растительных жиров в продукте.

Валерий Савин пояснил, что масло, поступившее в госпиталь, также будет передано на экспертизу, и после получения результатов правительство Пензенской области направит претензии в правоохранительные органы.

По словам вице-губернатора, договор с самарской фирмой был заключен на 7 млн. рублей, но деньги еще не были перечислены поставщику.

Он уточнил, что в ближайшее время больницы заключат прямые договоры, ориентируясь на пензенских производителей, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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