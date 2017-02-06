Самарская фирма поставила в пензенскую психбольницу некачественное масло Медицина

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Самарская компания «Сварог» поставила некачественное масло в пензенские учреждения здравоохранения в рамках ранее заключенного контракта. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Савин в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 6 февраля.

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«Была централизованная поставка. [...] Выигрывает какая-то самарская фирма «Сварог». […] Опустили цену до 144 за 1 кг масла [при начальной — 280 рублей]. За 144 рубля в каком магазине масло можно купить?» — отметил он.

Валерий Савин добавил, что в числе первых продукцию сомнительного качества получила психиатрическая больница, после чего масло сразу же было передано на экспертизу в Роспотребнадзор.

«Масло своим потребительским качествам не отвечает, […] натуральных масел животного происхождения там нет», — сказал вице-губернатор.

Как пояснил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, в ближайшее время контракт с поставщиком будет расторгнут, после чего планируется объявить новые торги.