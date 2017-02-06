16:49:16 Понедельник, 6 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

Самарская фирма поставила в пензенскую психбольницу некачественное масло

09:39 | 06.02.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Самарская компания «Сварог» поставила некачественное масло в пензенские учреждения здравоохранения в рамках ранее заключенного контракта. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Савин в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 6 февраля.

Самарская фирма поставила в пензенскую психбольницу некачественное масло

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Была централизованная поставка. [...] Выигрывает какая-то самарская фирма «Сварог». […] Опустили цену до 144 за 1 кг масла [при начальной — 280 рублей]. За 144 рубля в каком магазине масло можно купить?» — отметил он.

Валерий Савин добавил, что в числе первых продукцию сомнительного качества получила психиатрическая больница, после чего масло сразу же было передано на экспертизу в Роспотребнадзор.

«Масло своим потребительским качествам не отвечает, […] натуральных масел животного происхождения там нет», — сказал вице-губернатор.

Как пояснил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, в ближайшее время контракт с поставщиком будет расторгнут, после чего планируется объявить новые торги.
Актуальное
Читайте также
Жители Пензы смогут купить билет на поезд до Москвы за 999 рублей «Т Плюс» усилит работу с недобросовестными пензенскими потребителями
Компании пензенского кондитерского кластера представили продукцию на «Продэкспо-2017» Житель пензенского села попал в реанимацию после ссоры с сожительницей
В Пензе перерасчет за тепло отразят в квитанциях за январь или февраль День здоровых коктейлей пройдет в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама