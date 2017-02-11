В Пензе откроют горячую линию по вопросам оказания скорой медицинской помощи Медицина

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Круглосуточная горячая линия по вопросам оказания скорой медицинской помощи начнет работу в Пензе в предстоящий понедельник, 13 февраля.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, звонки будут приниматься по телефонам: +7 (8412) 25-26-03 и +7-927-375-26-03.

Звонить по ним могут как пациенты, так и сотрудники службы, которые могут обратиться к руководству областного министерства здравоохранения для решения нестандартной ситуации.

Горячая линия предназначена для получения своевременной информации и принятия необходимых организационных решений по совершенствованию работы и улучшению качества оказания скорой медпомощи.

Вызов бригад по указанным телефонам осуществляться не будет. Для этого необходимо звонить по номерам: «03», «103» или «112».