В Пензе еще на 90 суток приостановлена работа части терапевтического отделения больницы №4 Медицина

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы приостановил деятельность части терапевтического отделения клинической больницы №4 на улице Светлой на 90 суток года за многочисленные нарушения.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Роспотребнадзора по Пензенской области, с 25 января закрыты палаты №№1–9 и №17, санитарная комната, а также буфет на третьем этаже в левом крыле здания.

«В ходе проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления деятельности учреждения, было установлено, что выявленные ранее нарушения не устранены. В палатах ведутся ремонтные работы — стены и потолки оштукатурены, выровнены и подготовлены под чистовую отделку, в палате №17 керамическая плитка отбита не полностью, покрытие полов и замена окон в указанных палатах не выполнена», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в санитарной комнате керамическая плитка на стенах не заменена, а в буфетной не выделено помещение для мытья посуды.