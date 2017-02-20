Министр здравоохранения не знал о проблемах в пензенской больнице №4 Медицина

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения региона Владимир Стрючков не знал о проблемах в терапевтическом отделении клинической больницы №4 города Пензы, деятельность которого приостановлена еще на 90 суток из-за многочисленных нарушений.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нет, не знал. Мы ремонт там делаем», — сказал Владимир Стрючков, отвечая на вопрос губернатора Ивана Белозерцева в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 20 февраля.

Эти слова выразили возмущение главы региона.

«Министр не знал! Службы знают, приезжают, проверяют, видят проблему — идет ремонт в больнице, одновременно оказывается лечебная услуга где-то рядом. [...] Дожили, называется», — отметил Иван Белозерцев.

Он поручил вице-губернатору Валерию Савину провести расследование по данному факту.

«И мне доложите, как это так: министерство не знает, вице-губернатор, курирующий это направление, не знает, замминистра, которая курирует лечебную работу, тоже не знает. Тогда кто знает?» — поинтересовался Иван Белозерцев.