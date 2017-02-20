18:08:39 Понедельник, 20 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Министр здравоохранения не знал о проблемах в пензенской больнице №4

11:00 | 20.02.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения региона Владимир Стрючков не знал о проблемах в терапевтическом отделении клинической больницы №4 города Пензы, деятельность которого приостановлена еще на 90 суток из-за многочисленных нарушений.

Министр здравоохранения не знал о проблемах в пензенской больнице №4

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нет, не знал. Мы ремонт там делаем», — сказал Владимир Стрючков, отвечая на вопрос губернатора Ивана Белозерцева в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 20 февраля.

Эти слова выразили возмущение главы региона.

«Министр не знал! Службы знают, приезжают, проверяют, видят проблему — идет ремонт в больнице, одновременно оказывается лечебная услуга где-то рядом. [...] Дожили, называется», — отметил Иван Белозерцев.

Он поручил вице-губернатору Валерию Савину провести расследование по данному факту.

«И мне доложите, как это так: министерство не знает, вице-губернатор, курирующий это направление, не знает, замминистра, которая курирует лечебную работу, тоже не знает. Тогда кто знает?» — поинтересовался Иван Белозерцев.
Актуальное
Читайте также
В пензенской больнице №4 медпомощь оказывают в полном объеме — главврач В Пензе для двоих наркозависимых разработаны индивидуальные программы реабилитации
Яна Смердова завоевала «золото» первенства России по спортивной ходьбе В Пензе сформирован план противопаводковых мероприятий
Житель Пензы отсудил у управляющей компании «Лев» 5 тыс. рублей за комаров в квартире Житель Тамалинского района получил ножевое ранение в центре Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама