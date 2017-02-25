Вячеслав Володин осмотрел в Пензе автомобили скорой помощи и пообщался с медперсоналом Медицина

Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, который находится в Пензе с рабочим визитом, в ходе посещения центральной станции скорой медицинской помощи на улице Пионерской вместе с губернатором Иваном Белозерцевым осмотрел новые спецмашины, поступившие в регион в минувшем году, и пообщался с водителями и медперсоналом.

Фото: Pnzreg.ru

Как было отмечено в ходе беседы, благодаря поддержке спикера Госдумы, парк автомобилей скорой медпомощи обновился на 48 единиц. Все они переданы подстанциям, обслуживающим население в районах Пензенской области, что позволило сократить время прибытия бригад на место вызова. В целом время ожидания составляет не более 20 минут. Это обеспечено на территории региона на 88%, федеральный норматив составляет 86%. Через 2–3 года планируется выйти на 100-процентный показатель.

По словам Вячеслава Володина, если к уже имеющимся добавить еще 50 автомобилей скорой помощи, это поможет решить проблему функционирования экстренной службы.

«Это будет хорошая помощь региону, важная для жителей Пензенской области», — цитирует Вячеслава Володина пресс-служба облправительства.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил председателя Госдумы РФ за поддержку и выразил уверенность в реализации намеченных планов.

В завершение состоялось неформальное общение гостей с водителями и фельдшерами центральной станции скорой медицинской помощи за чашкой чая.