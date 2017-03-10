Валерий Савин призвал вручать пензенцам приглашения на диспансеризацию лично в руки Медицина

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин призвал персонально работать с жителями региона, подлежащими диспансеризации в 2017 году.

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«Приглашения нужно не опускать в почтовый ящик, а персонально вручать людям в руки, при этом проводить разъяснительную работу. Нужно наращивать темпы, чтобы годовой план диспансеризации выполнить», — сказал он в ходе заседания межведомственной комиссии по демографии , состоявшегося в пятницу, 10 марта.

В свою очередь директор территориального фонда ОМС Елена Аксенова сообщила, что за январь и февраль диспансеризацию прошли 44 тыс. жителей Пензенской области, что около 20% от годового плана.

По ее словам, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 17 тыс. человек.

Елена Аксенова отметила, что далеко не во всех районах жителей приглашают на диспансеризацию — эта работа не проводится в Колышлейском, Земетчинском, Нижнеломовском, Тамалинском и Шемышейском районах, сообщает пресс-служба облправительства.