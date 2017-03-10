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В Пензе отработали порядок проведения поисково-спасательных работ при ДТП

20:58 | 10.03.2017 | Медицина

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Порядок проведения поисково-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях отработан в ходе тренировки, проведенной в Пензе в пятницу, 10 марта.

В Пензе отработали порядок проведения поисково-спасательных работ при ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Учения были организованы поисково-спасательной службой и пожарно-спасательным центром.

Участники отточили навык извлечения пострадавших из покореженного автомобиля с использованием специальных технических средств.

Кроме того, специалисты территориального центра медицины катастроф и областной станции скорой медицинской помощи отработали действия по оказанию экстренной помощи пострадавшим.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, в ходе тренировки особое внимание было уделено вопросам взаимодействия спасателей и медицинских бригад.
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