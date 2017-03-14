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Роддому не удалось оспорить решение о выплате 1 млн. рублей женщине, потерявшей первенца

17:49 | 14.03.2017 | Медицина

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» на решение Октябрьского районного суда, в соответствии с которым учреждение обязано выплатить 1 млн. рублей в счет возмещения морального вреда женщине, у которой родился мертвый ребенок.

Роддому не удалось оспорить решение о выплате 1 млн. рублей женщине, потерявшей первенца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Решение вступило в законную силу 14 марта», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она напомнила, что 27 февраля 2014 года в 4.20 женщина обратилась в приемное отделение роддома в связи с регулярными схватками, было принято решение вести роды естественным путем.

«Оказание медицинской помощи ответчиком производилась ненадлежащим образом, что в итоге привело к рождению мертвого ребенка, а также причинению необратимого вреда здоровью 39-летней женщины — удалению матки и разрыву мочевого пузыря», — сказала собеседница агентства, добавив, что случившееся стало большим потрясением для семьи, в которой это был первый ребенок.

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Наталья Быченкова пояснила, что после произошедшего потребовалось медицинское вмешательство психотерапевта, а период восстановления был длительным и тяжелым.

По ее словам, при рассмотрении дела подтверждено, что сотрудники роддома допустили дефекты диагностики, тактики и лечения, которые в совокупности повлекли острую внутриутробную гипоксию плода и причинение иных травм, которые привели к трагедии.

«В целом оказанная женщине медицинская помощь не соответствовала действующим медицинским стандартам, руководствам и клиническим рекомендациям», — сказала пресс-секретарь облсуда.
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