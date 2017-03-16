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Осужденный за растрату экс-главврач неверкинской больницы не смог обжаловать приговор

15:53 | 16.03.2017 | Медицина

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Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Неверкинского районного суда, которым бывший главный врач райбольницы Сергей Чернов признан виновным в четырех растратах вверенного ему имущества с использованием своего служебного положения.

Осужденный за растрату экс-главврач неверкинской больницы не смог обжаловать приговор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сергей Чернов являлся главным врачом неверкинской центральной районной больницы и как должностное лицо семь раз привлекался к административной ответственности. Назначенные ему штрафы он оплачивал не из личных средств, а путем перечисления наличных, поступивших в кассу медицинского учреждения от оказания платных услуг населению», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что в результате его преступной деятельности в 2013–2015 годах больнице был причинен материальный ущерб на сумму 78 тыс. рублей.

«Также Сергей Чернов, желая сохранить хорошие личные и деловые отношения с главой администрации Неверкинского района, выполнил его просьбу о выделении бензина, принадлежащего больнице, для заправки служебного автотранспорта администрации района. В результате медучреждению был причинен ущерб 8 тыс. 610 рублей», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в судебном заседании Сергей Чернов свою вину не признал, пояснив, что для оплаты штрафов он передавал бухгалтеру свои личные средства и не заставлял его брать деньги из кассы.

«Что касается растраты средств на бензин, то предполагалось, что топливо администрация впоследствии возвратит, однако договор об этом не заключался», — пояснила Наталья Быченкова.

Она напомнила, что Сергею Чернову было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
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