Осужденный за растрату экс-главврач неверкинской больницы не смог обжаловать приговор Медицина

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Неверкинского районного суда, которым бывший главный врач райбольницы Сергей Чернов признан виновным в четырех растратах вверенного ему имущества с использованием своего служебного положения.

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«Сергей Чернов являлся главным врачом неверкинской центральной районной больницы и как должностное лицо семь раз привлекался к административной ответственности. Назначенные ему штрафы он оплачивал не из личных средств, а путем перечисления наличных, поступивших в кассу медицинского учреждения от оказания платных услуг населению», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что в результате его преступной деятельности в 2013–2015 годах больнице был причинен материальный ущерб на сумму 78 тыс. рублей.

«Также Сергей Чернов, желая сохранить хорошие личные и деловые отношения с главой администрации Неверкинского района, выполнил его просьбу о выделении бензина, принадлежащего больнице, для заправки служебного автотранспорта администрации района. В результате медучреждению был причинен ущерб 8 тыс. 610 рублей», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в судебном заседании Сергей Чернов свою вину не признал, пояснив, что для оплаты штрафов он передавал бухгалтеру свои личные средства и не заставлял его брать деньги из кассы.

«Что касается растраты средств на бензин, то предполагалось, что топливо администрация впоследствии возвратит, однако договор об этом не заключался», — пояснила Наталья Быченкова.

Она напомнила, что Сергею Чернову было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.