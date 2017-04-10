19:35:44 Понедельник, 10 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Производство мороженого и полуфабрикатов на предприятии «Пензахолод». Пенза, 10 апреля 2017 г.

Глава пензенского Минздрава представит опыт региона на форуме в Москве

13:49 | 10.04.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков получил приглашение выступить на пленарном заседании VIII форума регионов России «Здравоохранение-2017» с докладом, посвященном организационно-управленческим решениям как механизме достижения целевых показателей смертности населения.

Глава пензенского Минздрава представит опыт региона на форуме в Москве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие пройдет в Москве 11 и 12 апреля.

Читайте также

Пензенская область вошла в топ-10 рейтинга эффективности систем здравоохранения

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, Пензенская область является площадкой, где реализуются практически все пилотные проекты, рекомендованные министерством здравоохранения России.

За последние два года ожидаемая продолжительность жизни выросла почти с 71,63 до 72,53 лет.

В сравнении с 2014 годом общая смертность населения сократилась на 3%, в трудоспособном возрасте — на 8%.

Показатели младенческой и материнской смертности в регионе стабильно находятся ниже среднероссийского уровня.
Актуальное
Читайте также
В Пензе прокуратура требует закрыть доступ к 30 сайтам с информацией о наркотиках Суд счел законными действия работодателя при увольнении бухгалтера за прогулы
В Заречном около 40 млн. рублей направят на ремонт ДК «Современник» Полиция раскрыла кражу тонны комбикорма с фермы в пензенском селе
Мэрия Пензы и «Т Плюс» согласовали график ремонта теплосетей В Кузнецке запущена процедура акционирования МУП «Горэлектросеть»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама