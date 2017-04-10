Глава пензенского Минздрава представит опыт региона на форуме в Москве Медицина

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков получил приглашение выступить на пленарном заседании VIII форума регионов России «Здравоохранение-2017» с докладом, посвященном организационно-управленческим решениям как механизме достижения целевых показателей смертности населения.

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Мероприятие пройдет в Москве 11 и 12 апреля.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, Пензенская область является площадкой, где реализуются практически все пилотные проекты, рекомендованные министерством здравоохранения России.

За последние два года ожидаемая продолжительность жизни выросла почти с 71,63 до 72,53 лет.

В сравнении с 2014 годом общая смертность населения сократилась на 3%, в трудоспособном возрасте — на 8%.

Показатели младенческой и материнской смертности в регионе стабильно находятся ниже среднероссийского уровня.