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Работа общественного совета при пензенском Минздраве будет переформатирована

11:04 | 12.04.2017 | Медицина

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Изменения внесены в приказ об общественном совете при министерстве здравоохранения Пензенской области, в соответствии с ними уточнены задачи данного органа.

Работа общественного совета при пензенском Минздраве будет переформатирована

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, в отдельные блоки выделены функции совета в сфере независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, осуществления общественного контроля, а также участия в антикоррупционной и кадровой работе ведомства.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, на последнем заседании совета была создана рабочая группа по проведению независимой оценки качества услуг медицинских учреждений.

В ее состав вошли только те члены совета, которые представляют некоммерческие пациентские и профессиональные организации. Эта рабочая группа будет выезжать с контрольными мероприятиями в медицинские организации, подлежащие независимой оценке качества.
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