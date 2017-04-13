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Кардиоцентр и «МедИнж» фактически создали клинико-технологический кластер — Базылев

20:40 | 13.04.2017 | Медицина

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Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и научно-производственное предприятие «МедИнж», специализирующееся на производстве современной медицинской продукции, фактически образовали в Пензе клинико-технологический кластер. Такое мнение высказал главный врач ФЦССХ Владлен Базылев.

Кардиоцентр и «МедИнж» фактически создали клинико-технологический кластер — Базылев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мне завидуют большинство федеральных клиник, с которыми я общаюсь: я нахожусь на пензенской земле, и под боком у меня компания «МедИнж». С другой стороны, многие производители завидуют компании «МедИнж», потому что рядом находится федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», — отметил он в ходе пленарного заседания IV межрегионального форума производителей медицинских изделий «InnoMed-2017», состоявшегося в технопарке «Рамеев» в четверг, 13 апреля.

Владлен Базылев пояснил, что именно такое взаимодействие — разработчиков и практикующих врачей — позволяет добиваться тех результатов, которыми может гордиться Пенза.

В ходе своего доклада он кратко остановился на принципах, которыми в своей работе руководствуется кардиоцентр.

«Врач, оперирующий больного, должен оперировать в экспериментальной лаборатории, на животных. Это принцип, который соблюдается постоянно. Не может первый ассистент не оперировать на животных. […] Он будет вечно вторым и никогда не станет оперирующим хирургом. Если этот принцип не внедрить в клинику, не будет инноваций, не будет роста, не будет эксперимента», — сказал главврач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, добавив, что такой метод работы был заимствован у коллег из Ганновера.

Также Владлен Базылев рассказал об истории создания кардиоцентра в Пензе, назвав данный проект прорывным.

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«После этого было запущено 12 таких центров. Эта программа — одна из немногих, которые удалось реализовать на 100%. Все задачи, которые были поставлены правительством и президентом России, были выполнены», — уточнил руководитель учреждения.

Говоря о деятельности центра, он особо остановился на инновационной составляющей.

По словам Владлена Базылева, за 5 лет работы получено восемь патентов, больше половины — по медицинским изделиям.

«Я считаю, что доктор должен постоянно заниматься своим образованием. Доктор, который не читает научные журналы, желательно на иностранном языке — это плохой доктор. Такого доктора надо гнать из медицины», — отметил он.
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