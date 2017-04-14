В Пензенской области подешевели жизненно необходимые лекарства — Минздрав Медицина

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились в Пензенской области за март 2017 года к уровню февраля на 0,1%. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения со ссылкой на данные мониторинга Росздравнадзора.

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По сведениям ведомства, по России произошло снижение розничных цен на 0,2%, по Приволжскому федеральному округу — на 0,1%.

Закупочные цены у оптовиков в среднем по стране снизились на 0,3%, по ПФО — на 0,2%, по Пензенской области увеличились на 0,3%.

Фактические отпускные цены производителей по России увеличились на 0,1%, по Пензенской области — на 0,6%, по ПФО — не изменились.

В ценовом сегменте до 50 рублей розничные цены на лекарственные препараты в стране снизились на 0,2%, по округу — на 0,3%, по Пензенской области — на 0,4%. Также отмечено снижение стоимости в ценовом сегменте от 50 до 500 рублей: по России на 0,2%, по ПФО — на 0,1%, по Пензенской области цены не изменились.

Средняя величина розничных торговых надбавок по России составила 23,9%, по Приволжскому округу — 21,3%, в Пензенской области — 16,3%.