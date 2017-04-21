В Пензе открыта горячая линия для обманутых клиентов клиники «Европа» Медицина

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области открыло горячую линию для жителей, пострадавших от мошеннических действий сотрудников международной медицинской клиники «Европа», расположенной на третьем этаже торгового центра «Олимп» на проспекте Строителей в Пензе.

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Граждане могут звонить по телефону: +7-987-516-98-82 круглосуточно.

Также можно направить письменное обращение с помощью « Виртуальной приемной » на сайте ведомства.

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«Все поступившие к нам обращения будут обобщены, проанализированы и направлены в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер», — пояснила врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

В настоящее время вход в клинику «Европа» в Пензе опечатан.

Тем, кто заключал какие-либо договора или пострадал от других действий псевдомедиков, предлагается звонить в полицию по номеру 02.