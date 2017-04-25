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ФАС усмотрела нарушения в действиях пензенского Минздрава и «Фармации»

19:20 | 25.04.2017 | Медицина

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области, рассмотрев поступившие из прокуратуры материалы, выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях регионального Минздрава и ОАО «Фармация» по заключению договоров на поставку лекарственных средств без проведения конкурсных процедур.

ФАС усмотрела нарушения в действиях пензенского Минздрава и «Фармации»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в 2016 году министерство здравоохранения Пензенской области осуществляло закупки стоимостью до 100 тыс. рублей каждая с применением неконкурентного способа определения поставщика», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФАС РФ во вторник, 25 апреля.

В ведомстве отметили, что из 162 договоров, заключенных с единственным поставщиком, 107 приходится на ОАО «Фармация», причем сумма многих из них варьируется от 93 до 99 тыс. рублей.

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«Предметом таких закупок, в частности, являлись лекарственные препараты «Инсулин детемир», «Инсулин аспарт», «Инсулин лизпро», «Золедроновая кислота» и другие. Из материалов усматривается, что на момент подписания контрактов у министерства имелась нужда в закупке всего объема лекарственного препарата, а, следовательно, несколько заключенных с ОАО «Фармация» контрактов на сумму до 100 тыс. рублей фактически образовывали единую сделку, искусственно «раздробленную» и оформленную самостоятельными контрактами», — пояснили в УФАС.

В пресс-службе добавили, что тем самым не был обеспечен равный доступ всем игрокам товарного рынка к участию в торгах на право заключения договоров.

«По данным фактам в отношении министерства здравоохранения Пензенской области и ОАО «Фармация» возбуждено дело по признакам нарушения п. 4 ст. 16 федерального закона «О защите конкуренции». Рассмотрение дела назначено на 18 мая», — уточнили в ведомстве.
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