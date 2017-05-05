Губернатор призвал открыть женскую консультацию на Пушкина раньше перинатального центра Медицина

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал генерального директора ООО «ССВ» Сергея Смирнова завершить реконструкцию здания бывшего роддома на улице Пушкина раньше, чем будет введен в эксплуатацию перинатальный центр.

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«Мы должны сдать даже чуть раньше этот объект, нежели перинатальный центр, потому что он будет работать в комплексе с перинатальным центром. Сдавать надо быстрее», — поставил он задачу в ходе совещания, проведенного на объекте в пятницу, 5 мая.

Как пояснил Сергей Смирнов, к июню будут выполнены все работы, за исключением запуска системы вентиляции и лифтов, а окончательно здание планируется сдать до июля.

Губернатор высказал мнение, что рабочие на стройке должны начинать работать раньше.

«Я в 7.00 еду — погода теплая, люди не работают. […] с 7.00 надо работать. Время светлое. Подрядная организация […] поменялась, пришли вы. Так зарекомендуйте себя. Сдайте раньше сроков, с хорошим качеством. Потом, когда вы будете заявляться на торги на другие объекты, вас уже будут знать как хорошую подрядную организацию», — отметил Иван Белозерцев.

В ходе совещания губернатор также поручил главе регионального Минстроя Александру Гришаеву рассмотреть возможность подсветки здания в темное время суток.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», здание на улице Пушкина в Пензе, в котором располагался роддом, было закрыто на реконструкцию 1 октября 2015 года.

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, 29 октября 2015 года ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» и ООО «Тамбовэлитстрой» заключили контракт на реконструкцию здания под женскую консультацию. Его цена составила более 14 млн. рублей. Срок окончания работ, установленный контрактом — 15 декабря 2015 года.

В феврале 2017 года вице-губернатор Валерий Савин сообщил о проблемах во взаимоотношениях с подрядчиком, который, по его словам, пошел по пути нарушения всех установленных сроков.